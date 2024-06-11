談崩了？大股東終止與Skydance談判 派拉蒙合併交易恐泡湯 重挫近8%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-12 10:37

派拉蒙全球 (PARA-US) 周二交易時間收挫 7.85%，盤後續跌 1% 以上，係因報導稱該公司控權股東 Shari Redstone 旗下的全國娛樂公司 (National Amusements) 取消與 Skydance Media 交易的協商。

《華爾街日報》引述知情人士消息報導，大股東 Redstone 結束談判並可能尋求出售全國娛樂公司，不再與派拉蒙合併成另一家公司。

兩家公司已就一項協議進行數月談判，根據其協議，Skydance Media 以及私募股權合作夥伴 RedBird Capital Partners 和 KKR 將以約 17 億美元現金收購全國娛樂公司，接著再與派拉蒙環球合併。

原本的交易可讓派拉蒙無投票權股東以每股 15 美元的溢價套現，或選擇購買新公司股份。

全國娛樂公司和 Skydance Media 的代表本周會面以敲定合併細節，而派拉蒙董事會則排定周二對提案進行表決。

目前無法立即連繫上全國娛樂公司和 Skydance Media 的代表。

派拉蒙前執行長 Bob Bakish 曾私下對該交易表達保留態度，他於 4 月 29 日離開公司，派拉蒙任命 3 名高級管理人員接替管理。

根據《華爾街日報》報導，有一些人對全國娛樂公司表達興趣，包括製片人 Steven Paul 領導的投資者財團，以及由媒體高管 Edgar Bronfman Jr. 領導的投資者財團，並得到了私募股權公司貝恩資本 (Bain Capital) 的支持。

派拉蒙全球包括其電影製片廠、CBS、BET、Comedy Central、Nickelodeon、MTV 和串流服務 Paramount+。