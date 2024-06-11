研調：AI應用逐步完善帶動需求 估2025年AI筆電滲透率達2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-12 09:07

TrendForce 指出，雖然 AI 筆電陸續問世，但價格仍然偏高，加上總經狀況尚未恢復，預估今年 AI 筆電滲透率僅約 1%。不過到了 2025 年，隨著 AI 相關應用逐漸完善，將進一步帶動消費者需求，預估 2025 年 AI 筆電滲透率將快速成長至 20.4%。

根據 TrendForce 最新研究，上半年受惠入門款消費及教育的換機需求帶動，下半年則受惠 AI 筆電問世，刺激商用市高效型筆電的升級需求，雖然還需等待經濟狀況回溫，但 TrendForce 預估今年筆電出貨將達 1.73 億台，年增 3.6%。

TrendForce 進一步說明，AI 筆電新品陸續在下半年推出，初代機種售價介於 1099 至 1699 美元之間，即便商用市場需求提升，但仍屬於高價範疇。因此在景氣尚未完全恢復的情況下，難以刺激買氣，預期今年 AI 筆電滲透率僅約 1%。

不過到了 2025 年，隨著 AI 應用將逐步完善，可以處理複雜任務、提供更佳的用戶體驗，並提升生產力，TrendForce 預期，消費者對於 AI 筆電的需求將跟著提升，屆時滲透率將快速成長至 20.4%。此外，更多製造商推出搭載 AI 晶片和高級功能的筆記型電腦，AI 筆電的普及率預計將在未來幾年持續攀升。

若從平台演進來看， Windows on Arm(WoA) 平台在 AI 筆電的快速發展下，未來將扮演重要角色，並逐步侵蝕 X86 市占率。WoA 平台基於 Arm 架構，提供更高的能效和性能，對於移動設備如筆記型電腦的省電需求有更顯著的貢獻。