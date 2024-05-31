〈COMPUTEX〉聯發科開展前搶推新晶片 將AI導入電視、Chromebook

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-31 14:49

COMPUTEX 即將在下周開展，聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日也搶先發表兩款新晶片，包括高階 Chromebook Kompanio 838 以及 4K 高階智慧電視及顯示器的 Pentonic 800，在不同應用領域提供優異性能及 AI 運算能力，其中，Chromebook 獲聯想採用。

外界高度關心聯發科在 AI PC 的布局，聯發科也在開展前，率先推出八核心 Kompanio 838 系統單晶片 (SoC)，以高效能與多工處理能力，為輕薄的 Chromebook 帶來全天候電池續航力。Kompanio 838 整合 AI 處理器 NPU 650，能快速處理複雜運算、提升多媒體互動性及品質。

Kompanio 838 提供前代晶片雙倍記憶體頻寬、適應低光環境的 ISP、順暢 4K 串流顯示、1.9 Gbps 三頻連線速度。

Google ChromeOS 副總裁暨 Google for Education 總經理 John Solomon 表示，聯發科技 Kompanio 838 在性能與功耗的絕佳平衡，為 Chromebook 帶來關鍵的創新，有助於我們將性能強勁、價格合理且便利的運算體驗帶給全球消費者。與聯發科合作，將共同推廣具備實用 AI 功能的輕薄 Chromebook 給更多的使用者。

聯想智能設備集團全球創新中心 Chromebook 業務執行總監暨總經理張晉賢表示，只要掌握好的設備和解決方案，學習即可隨時隨地。期待搭載 Kompanio 系列晶片的新一代聯想 Chromebook 能夠迎接市場對多任務處理及高能效日益增長的需求，賦能學生與教師，提升課堂內外學習效果。

聯發科也推出 Pentonic 800，為各式 4K 顯示裝置，如智慧電視、智慧連網螢幕、商用顯示等大型顯示應用，提供業界領先的影像、音訊和遊戲體驗。