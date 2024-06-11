【籌碼週報】風電、散裝航運受法人關注？一文掌握上週法人買超5檔個股

而本次篩出五檔標的，兩檔電子、三檔傳產，其中一檔傳產桓達 (4549-TW) 為連續兩週選出。而可以發現，上週週報中有提醒的世紀鋼、矽力都有持續性，本週變成連續買超標的，且價差分別達 17.8%、9.1%。世紀鋼主要是反映受惠取得台灣風電標案進入 3-1、3-2 期的風場標案。而矽力主要是反映公司自法說會後表達 PWM IC 產業庫存調整已告一段落，後續營運動能轉強。投資人可持續追蹤首次列入觀察標的後續狀況。而四維航主要是反映散裝船供需亦相對吃緊，法人預估運價有機會持續上漲推升獲利。