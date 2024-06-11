【籌碼週報】風電、散裝航運受法人關注？一文掌握上週法人買超5檔個股
鉅亨研報 2024-06-12 11:12
一、投信近一週買超較多的股票 (2024.6.3-6.7)
本週呈現之週選股規則略為調整，採 專欄每日所觀察之個股累計次數較多者，供參考追蹤。
而本次篩出五檔標的，兩檔電子、三檔傳產，其中一檔傳產桓達 (4549-TW) 為連續兩週選出。而可以發現，上週週報中有提醒的世紀鋼、矽力都有持續性，本週變成連續買超標的，且價差分別達 17.8%、9.1%。世紀鋼主要是反映受惠取得台灣風電標案進入 3-1、3-2 期的風場標案。而矽力主要是反映公司自法說會後表達 PWM IC 產業庫存調整已告一段落，後續營運動能轉強。投資人可持續追蹤首次列入觀察標的後續狀況。而四維航主要是反映散裝船供需亦相對吃緊，法人預估運價有機會持續上漲推升獲利。
中，除上述個股外，上週列入觀察之標的有創意 (3443-TW)、上緯 (3708-TW)、新興 (2605-TW)，上述標的同樣都於列入觀察隔天有正價差的表現。同時可以注意到，上緯與世紀鋼同屬風電族群，而新興與四維航同屬散裝族群，具備族群性的標的，有望持續受法人關注，留意後續業績表現。而創意、新興、世紀鋼、矽力都是法人看好之標的，建議可搭配個股研究報告來檢視基本面。投資人想了解如何透過法人籌碼來觀察佈局先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。
二、最新價差一次看
近期篩出個股整理，15 日最高 25.7%、平均 5.2%！
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