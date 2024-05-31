〈COMPUTEX〉聯發科攜手供應鏈 展示全球首款3奈米智慧座艙平台

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-31 14:53

聯發科 (2454-TW) 預計在此次 COMPUTEX 上，展現與全球車用生態系夥伴合作的創新成果，將推出全球首款 3 奈米智慧座艙平台，更與全球地圖製作及定位、導航技術供應商 TomTom 合作，展示即時智慧儀表板及導航系統；由於聯發科去年曾與輝達 (NVDA-US) 一起搶攻車用市場，外界也高度關注今年雙方合作進度。

聯發科此次將在 COMPUTEX 中展示 AI 在各類領域的應用，副董事長暨執行長蔡力行也將在 6 月 4 日發表主題演講，暢談聯發科的技術如何推動無所不在的 AI 世代。

另外，聯發科也與美國遊戲公司 Epic Games 旗下 Unreal Engine 合作，展示高階 GPU 多螢幕遊戲繪圖，為乘客帶來沉浸式的娛樂體驗。

總經理暨營運長陳冠州表示，聯發科在今年 COMPUTEX 將展示在各個令人充滿期待的產品領域中的技術成果，以及持續擴大的影響力與領導地位，涵蓋各類 AI 應用、車用電子、物聯網、電視、Chromebook、無線連網等。並持續推出提升使用者經驗的晶片組，包括今日發表的新產品，展現在關鍵技術領域的優異進展。

聯發科 AI 關鍵技術已遍地開花，不論是手機、平板、Chromebook、物聯網、電視、汽車等，皆有 AI 創新應用，使得 AI 無所不在。透過 AI，一支手機就能輕鬆創作圖文影音、即拍即後製，各種終端裝置都可化身互動性更高、執行力更精確的智慧助理，透過文字或聲音，控制居家智慧系統、車內影音導航系統等。

另外，各種顯示器在 AI 導入後，都可以較以往呈現更精采、豐富的視覺體驗，工廠、零售門市也可建立更高效的自動化系統。