通用汽車批准新的60億美元股票回購計畫 盤前股價走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-11 21:00

根據外媒周二 (11 日) 報導，通用汽車得益於電動車業務獲利能力提升，批准一項新的 60 億美元股票回購計畫。此外，該公司曾在 4 月宣布將股息提高 33% 至每股 0.12 美元，接連的好消息提振投資人信心，美股開盤前股價跟著走高。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤前股價上漲 1.72% 至每股 48.39 美元。

通用汽車聲明表示，在完成去年 11 月批准的 100 億美元加速股票回購後，會根據新計畫「機會主義」的購買其股票。該公司預估到本季季末將用完先前計畫剩下的 11 億美元。

通用汽車說：「我們正在成長和提高電動車業務的獲利能力，並有效布署我們的資本，而且也看到燃油車業務的改善，因此讓我們能夠繼續向股東配息。」

據了解，這項決定是基於通用汽車在第一季看到的成長態勢，當時美國國內卡車和 SUV 的強勁銷售幫助該公司克服在中國的挑戰，還上調全年獲利預期。儘管其電動車策略在早期遇到挫折，但該公司表示仍將致力於這個持續成長的市場。