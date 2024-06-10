平和環保5月營收年增5% 子公司加入營運添動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-11 16:40

平和環保 (6771-TW) 今 (11) 日公布最新營收資訊，2024 年 5 月營收 5488 萬元，月增 4.74%，年增 5.6%；累計 2024 年 1-5 月營收 2.58 億元，年增 2.78%。由於下游客戶產能穩定，平和環保廢水代處理量與營收也保持穩定，即使全球經濟復甦緩慢，公司積極拓展更多新的行業客戶。

平和環保主管指出，尤其環保法規逐年加嚴，以及子公司平和材料加入營運之後，更有利吸引新客戶加入，維持公司營運穩定成長能量。

平和環保一站式的廢水代處理服務，具備規模經濟的成本優勢，由於可提供連續 24 小時代處理廢水服務，隨時可接收客戶的廢水，且藉由平和環保專業的廢水處理操作及實驗室等級設備之水質檢測，客戶無須擔心排放水質，既可降低廢水處理成本又可專注於產品技術開發，因此平和環保與客戶均維持長期穩定合作關係。

平和環保指出，在環境永續意識強烈之下，放流水標準逐年加嚴，企業廢水交由廢水代處理廠，可節省因應法規而增加廢水處理設備及技術之成本，平和環保亦將因此受惠。