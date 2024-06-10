〈台幣〉降息恐不如預期寬鬆？重挫1.45角 收32.395元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-11 17:14
歐洲央行 (ECB) 如市場預期宣布降息，但 ECB 總裁拉加德暗示，可能不會連續降息，令國際資金觀望氣氛轉濃厚，憂心主要央行降息時程恐不如預期寬鬆，主要亞幣重挫，新台幣今 (11) 日回檔達 0.45%，收在 32.395 元，貶值 1.45 角。
新台幣全日處在貶值態勢，以 32.3 元、貶值 5 分開出後，一度重挫至 32.425 元，貶值達 1.75 角，終場收在 32.395 元，貶值 1.45 角，台北外匯經紀公司成交值 13.34 億美元。
觀察主要亞幣，以新台幣貶幅較重達 0.45%，韓元貶逾 0.25%，日圓貶 0.2%，人民幣和泰銖貶 0.1% 上下，星元處平盤左右，港幣微升約 0.05%。
拉加德在 ECB 會議後表態，除了一位委員之外，降息決議得到一致支持，但下一步行動仍將取決於數據，非常不確定進程的速度和需要的時間，暗示降息不見得有延續性。
上周五美國 5 月非農就業數據超乎市場預期，市場靜待周三美國 CPI 數據，以及周四 FOMC 會議的利率點陣圖方向。
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