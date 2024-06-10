〈台幣〉降息恐不如預期寬鬆？重挫1.45角 收32.395元

歐洲央行 (ECB) 如市場預期宣布降息，但 ECB 總裁拉加德暗示，可能不會連續降息，令國際資金觀望氣氛轉濃厚，憂心主要央行降息時程恐不如預期寬鬆，主要亞幣重挫， 新台幣 今 (11) 日回檔達 0.45%，收在 32.395 元，貶值 1.45 角。

新台幣 全日處在貶值態勢，以 32.3 元、貶值 5 分開出後，一度重挫至 32.425 元，貶值達 1.75 角，終場收在 32.395 元，貶值 1.45 角，台北外匯經紀公司成交值 13.34 億美元。

拉加德在 ECB 會議後表態，除了一位委員之外，降息決議得到一致支持，但下一步行動仍將取決於數據，非常不確定進程的速度和需要的時間，暗示降息不見得有延續性。