臺企銀推夜間線上換匯更優惠 美元3分日幣0.05分

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-11 14:37

臺灣企銀 113 年 6 月 1 日起至 8 月 31 日止，推出「線上換匯抽 iPad 夜間臺企超優匯」活動，不僅有機會抽 APPLE iPad mini 及超商 200 元虛擬商品卡等獎項，還能在銀行營業日的夜間時段 (15:31~23:00) 享有美金及日幣等 6 種幣別優惠匯率，包括美元 3 分、日幣 0.05 分。

臺灣企銀表示，為了讓民眾體驗該行線上換匯服務，活動期間透過該行網路銀行或行動銀行 APP 完成任一外幣結購或結售交易，且單筆換匯金額達等值新臺幣 5,000 元的個人用戶，只要換匯 2 筆即可抽統一超商 200 元虛擬商品卡共 200 張；換匯 3 筆可抽黑沃咖啡禮盒共 20 盒；換匯 4 筆 (含) 以上就有機會抽中 APPLE iPad mini 共 5 台。

除此之外，臺灣企銀考量上班族白天忙碌，特別在營業日夜間時段推優惠，包括美金 3 分、澳幣 2 分、人民幣 1 分、歐元 5 分、日幣 0.05 分、南非幣 1 分，讓上班族在晚上也能享有夜間換匯小確幸。