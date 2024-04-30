平和環保上市案 5/2起競拍擬5/17創新板掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-30 15:50

平和環保 (6771-TW) 為配合創新板初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行新股 1700 張，並全數對外競價拍賣，將從 5 月 2 日起展開競價拍賣投標，競拍底價為 47.83 元，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過 170 張，並於 5 月 8 日開標，擬 5 月 17 日正式掛牌上市，主辦承銷商為福邦證券 (6026-TW)。

平和環保 2024 年前 3 月營收爲 1.51 億元，季減 5.16%，年增 1.6%，平和環保今天在興櫃的成交價爲 81.4 元。

平和環保為可提供連續 24 小時代處理廢水服務的廠商，主要處理特殊工業廢水，包括一般重金屬、鉻系、鎳系及高濃度氨氮等廢水暨廢酸洗液，由於此類廢水濃度高、操作技術含量亦高，需經過專業判斷分流，進行水質動態調整處理，以達到符合排放標準。平和環保擁有上游廢水處理藥劑製造與銷售、專業廢水處理設備與操作人員及水質檢測、下游廢棄物清運，可提供客戶一站式服務。交由平和環保代處理廢水，客戶不僅可以降低成本，更無需擔憂排放水質，客戶可以更專注於產品技術開發。

目前平和環保的客戶近 100 家，下游客戶涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等產業，廢水代處理量穩定且具經濟規模優勢下，平和環保每年業績保持穩定，並採高配發率的股利政策與股東分享，2023 年營收 6.09 億元，稅後純益 1.38 億元，每股純益 4.76 元，董事會通過去年盈餘分配案，將配發現金股利 4 元，配發率 84％。

環保法規日益趨嚴之下，有利平和環保爭取更多客戶，公司表示，今年環境部針對放流水標準增訂氨氮管制，確實為公司帶來新客戶，客戶行業也更加多樣化。子公司平和材料以高濃度氨氮廢水回收再利用為主，於今年 4 月開始試營運，公司廢水處理產能倍增，並開發高氨氮廢水資源循環回收再生氯化銨產品，公司對於客戶、廢水代處理量的成長抱持正向看法。

此外，平和環保將持續朝向零廢棄目標，創造循環經濟效益邁進。目前已成功將廢水處理過程產生之一般污泥、廢酸液、氧化劑混合製成再生混凝劑，並已運用於廢水處理過程作為污泥混凝沉澱之藥劑量產再生混凝劑，藉以將廢棄物資源再利用化。近期將增加再生氯化銨產品，可提供電鍍及金屬表面處理業使用，並規劃開發鎳電鍍廢水回收利用技術，將回收之鎳離子（Ni）循環再利用；另廢水處理後的污泥未來規劃可回收再製成低強度混凝土，可用於路基、管道回填。