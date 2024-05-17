平和環保IPO上市早盤漲逾39% 下月環工業還有青新要掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-17 10:32

廢水代處理業廠平和環保 (6771-TW) 今 (17) 掛牌創新板上市，早盤最高價達 76.5 元，較承銷價上漲 39.09%，平和環保 2024 年第一季營收 1.51 億元、年增 2%，稅後純益 3106 萬元、年增 9%，每股純益達 1.06 元。

而繼平和環保今天上市掛牌之後，由日友 (8341-TW) 持股 66.04% 的廢棄物清除業者青新 (6951-TW)，也將在 6 月中旬掛牌上市。

平和環保為可提供連續 24 小時代處理廢水服務的廠商，主要處理特殊工業廢水，目前擁有將近 100 家客戶，下游客戶涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等產業，廢水代處理量穩定且具經濟規模優勢。由於廠商用地取得不易且自行設置廢污水處理設備成本高，在環保法規日益趨嚴之下，有利平和環保爭取更多客戶，今年以來新客戶增加之外，客戶行業也更加多樣化。

平和環保以零廢棄為目標，創造循環經濟效益，同時，平和環保也研發朝向低耗能、低化學添加劑的友善環境處理法方向發展，成為協助客戶在企業永續發展的關鍵角色。目前岡山本廠提供回收水供給客戶使用於中低階製程，將持續提高廢水回收率，並計畫導入再生水相關製程。