平和環保IPO前競拍得標均價68.66元 5/17創新板掛牌上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 17:51

平和環保 (6771-TW)）創新板初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業今（8）日完成，本次辦理競價拍賣 1,700 張，最低得標價格為 65 元，最高得標價格為 75 元，各得標單加權平均價格為 68.66 元。

平和環保預計 5 月 17 日於創新板掛牌上市，承銷價格為 55 元。

平和環保此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股 1,700 張，全數對外競價拍賣已圓滿完成，此次參與投標之合格件共 491 筆，合格投標量 8,229 張，競價拍賣超額認購比率為 4.84 倍。

平和環保為可提供連續 24 小時代處理廢水服務的廠商，主要處理特殊工業廢水，目前擁有將近 100 家客戶，下游客戶涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等產業，廢水代處理量穩定且具經濟規模優勢。由於廠商用地取得不易且自行設置廢污水處理設備成本高，在環保法規日益趨嚴之下，有利平和環保爭取更多客戶，今年以來新客戶增加之外，客戶行業也更加多樣化。