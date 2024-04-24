平和環保預計5月上市 掛牌創新板綠能環保業

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 19:17

平和環保科技 (6771-TW) 預計 5 月在創新板掛牌上市。平和環保為國內少見可提供連續 24 小時代處理廢（污）水服務的廠商，與客戶均維持長期合作關係，總經理黃弘傑表示，由於水污染防治相關法規不斷修正，尤其是放流水標準趨嚴，有助於公司爭取更多客戶，同時，原料價格趨於穩定，有助於毛利率的提升，今年營運可望逐季增溫。

平和環保 2023 力拚營運穩定，全年營收 6.09 億元、稅後純益 1.38 億元，分別較上一年微減 9%、8%，每股純益 4.76 元。平和環保去年股利擬配發現金股利 4 元，配發率 84%。

平和環保今 (24) 日在興櫃的最後成交價爲每股 87.8 元。

由於廠商用地取得不易且自行設置廢污水處理設備成本高，另水污染防治相關法規不斷修正，平和環保具備規模經濟及專業操作，有助於拓展更多新的行業，爭取代處理廢水業務。尤其是近年環境部針對放流水標準增訂氨氮管制，即有利於爭取更多電鍍業、金屬表面處理業客戶，以及拓展皮革業等等新行業客戶。

平和環保仍持續朝向零廢棄目標，創造循環經濟效益邁進。目前平和環保已成功將廢水處理過程產生之一般污泥、廢酸液、氧化劑混合製成再生混凝劑，並取得其專利多年，再生混凝劑並已運用於廢水處理過程作為污泥混凝沉澱之藥劑，藉以將廢棄物資源再利用化。

平和環保近期將增加再生氯化銨產品，並規劃開發鎳電鍍廢水回收利用技術，將回收之鎳離子（Ni）循環再利用；另廢（污）水處理後的污泥未來規劃可回收再製成低強度混凝土，可用於路基、管道回填。

子公司平和材料以高濃度氨氮廢水回收再利用為主，今年 4 月起試營運，除了處理高氨氮廢水之外，公司已開發高氨氮廢水資源循環回收再生氯化銨產品，再生氯化銨產品即可提供電鍍及金屬表面處理業使用。平和材料目標明後年可望損益兩平。