59萬派遣人員獲保障！上市櫃公司需承諾及稽查符合勞動法遵並揭示ESG

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-11 16:38

為強化非典型勞工的就業保障及權益，勞動部今 (11) 日表示，已與經濟部攜手，未來上市櫃公司申請對外投資，查核項目將包括：調查派遣員工的勞動條件是否合法等，須同意在履約期間針對派遣（駐）員工勞動條件是否合法進行調查、稽核，並將執行情況在公司年報、永續報告書中揭露以保障派遣工權益。

主計總處人力運用調查統計，112 年 5 月非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者計 80.6 萬人，占全體就業人數 7.01%。其中屬於臨時性或人力派遣工作者有 59.1 萬人，占總就業人數 5.13%。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，勞動部長期以來配合經濟部審查國內公司對外投資案件，審查項目包含是否影響國內勞工就業以及對勞工法律義務履行，為使企業永續經營及落實社會責任，確保勞工權益得到保障，該部將與經濟部合作，於審查國內公司對外投資案件時，要求上市（櫃）公司提出具體承諾，內容應包括：

1、同意針對將合作之派遣廠商、勞務承攬廠商先行瞭解其勞動法遵情形，以做為是否合作之評估。

2、同意於履約期間針對派遣 (駐) 員工之勞動條件是否合法進行調查、稽核或其他作為。

3、同意將前開事項之執行情形於公司年報、永續報告書中揭露。

王厚偉表示，勞動部強化非典勞工的就業權益，過往透過勞動法令宣導跟專案勞檢，也有訂定行政指導強化駐點公部門的勞動派遣權益，私人企業也有承攬或派遣員工，故本次要求上市櫃公司也要保障這些員工。