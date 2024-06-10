21張保單將下架！失能險賣到6月底 金管會：與實支險新制無關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-11 18:39

國內近來掀起一波保險停售潮，除了住院醫療、意外傷害險外，目前僅存幾家的失能險產品也將於 6 月底下架，友邦人壽今 (11) 日表示，旗下「失能扶助險」銷售至 6 月 30 日止，預計明 (12) 日正式公告，包括富邦、安聯、安達、台新人壽，此波合計將有 21 張保單停售，不過，金管會保險局官員指出，失能險停賣與實支實付險新制無關，尊重各公司經營策略考量。

據了解，金管會日前找產、壽險公會開會，原計畫的新版實支實付險示範條款將於 7 月 1 日上路，但有業者爭取希望有緩衝期，以進行商品設計及內部作業調整，提議延至 9 月或 10 月上路，保險局副局長蔡火炎說，確實有業者反應需要緩衝期，已請產、壽險公司回去蒐集意見、凝聚共識，目前正在討論當中。

受到市場歡迎的失能險，自 2020 年起大舉停售，國內僅剩下幾家外商壽險有銷售，不過，不過，根據去年底修正的人身保險商品審查應注意事項第 87-2 條規定，保險公司設計失能扶助保險商品，不得引用傷害保險單示範條款之失能程度與保險金給付表，因此，安聯人壽已在今年初預告將於年中停售。

安聯人壽即將停售的 3 張保單，分別為新失能給付健康保險附約、享安心失能照護健康保險附約、一年期定期住院醫療費用保險附約。

安達人壽也預計在 6 月停售 4 張失能、醫療及意外險商品，分別為扶愛 85 定期保險、 一路照護定期健康保險、 一路相挺定期失能扶助保險、 新一路相挺一年定期失能扶助保險附約，安達人壽回應，主要是因應法規調整停售保單。

此外，友邦人壽也傳出，「滿扶保利率變動型終身保險」將於 6 月 21 日起停止受理，不過，公司內部討論後，決議延賣至 6 月 30 日，明天將於官網正式公告。台新人壽的住院醫療費用健康保險附約，也將於 6 月底停售。

富邦人壽先前已發函保經代通路，將於 7 月下架 12 張保單，涵蓋住院醫療、意外傷害險等範圍，公司表示，除了因應新制外，主要考量未來接軌 ICS 新制的影響，決定將實支醫療險規格調整為一年期險，以降低未來資本提存壓力。