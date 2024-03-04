112年新制勞退收益分配今入帳 319萬勞工分紅超過5萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-04 11:06

112 年度新制勞退基金運用收益為 4,785 億 6,326 萬餘元，操作績效創新高，勞保局今（4）日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，將有 641 萬戶分配到 2 萬元以上，並有約 319 萬戶分配到 5 萬元以上。

勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

112 年度新制勞退基金績效甚佳，據統計，此次參與收益分配的退休金個人專戶約 1,272 萬戶，逾半數勞工分配金額超過 2 萬元，約 641 萬戶 (占 50.4％)，其中超過 5 萬元者，約 319 萬戶 (占 25.1％)。

勞工朋友自 113 年 3 月 4 日起可使用勞保局提供的多元管道查詢個人專戶分配到的收益金額，包括：透過行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、勞動保障卡 (透過發卡銀行網路 ATM) 至勞保局 e 化服務系統 (https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login)，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。