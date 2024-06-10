〈車市〉大改款TOYOTA CAMRY開放預購 價格壓在百萬內

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-11 14:12

和泰車 (2207-TW) 今 (11) 日宣布，大改款 TOYOTA CAMRY 即日起開放預購，汰舊換新預購價 94.9 萬元起，維持將進口轎車價格壓在百萬元內的競爭優勢。

TOYOTA CAMRY 自 1989 年在台上市，連續蟬聯中大型轎車銷售冠軍達 22 年，累計在台銷售達 29 萬台，和泰車表示，本次大改款秉持著對轎車本質的堅持，展現「Sedan to the Core」之美。

而大改款 CAMRY 採用全新第五代油電系統，透過新 PCU 動力單元控制系統，使最大綜效馬力達 225 ps，同時，油耗表現也提升至 25.3 km/l，。

和泰車進一步提到，CAMRY 標配 8SRS 氣囊和 TOYOTA SAFETY SENSE 3.0 主動安全系統，包括消費者重視的 ACC 全速域主動式車距維持定速系統、RSA 限速辨識輔助系統等主動安全配備，另搭載 PVM 環景影像輔助透視系統，並附底盤透視功能 (油電旗艦版)、PKSB 防碰撞輔助系統 (油電尊爵以上) 等，最高搭載 37 項主被動安全配。