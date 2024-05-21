談先買後付 和潤：雖未承作 但機車融資已見衝擊

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-21 15:51

近來外界憂心先買後付 (BNPL) 服務恐使過往的卡債風暴重演，和潤 (6592-TW) 董事長劉源森今 (21) 日表示，和潤並未承作相關業務，但的確有影響機車融資，估影響全年業績約 5%，不過，力拚以企金、商車業務來強化營運動能。

近來監管機關示警 BNPL 風險，劉源森不諱言，有影響機車融資業務，估影響全年業績約 5%，但因和潤本來就沒有承作 BNPL，不會有任何影響，而和潤正全力擴展企金服務，今年大型商用車業務有望翻倍，挹注一定的營運動能。

劉源森認為，各行各業都會有呆帳或是信用不良的客戶，整體租賃業其實較銀行業更在意客戶的還款狀況，社會上還是有不少並未持有信用卡、領日薪的客群需要服務。

和潤以新車車貸為主要營運動能，進而衍伸客戶需求，除了本業，和潤轉投資和潤電能預計今年可達損平，和潤興業則力拚明年轉盈，小金雞群正逐漸茁壯。