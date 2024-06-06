GlobalData：全球供應鏈幾乎不可能完全與陸脫鉤 一大潛在風險須注意

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:27

數據分析公司 GlobalData 最新指出，全球供應鏈與中國完全脫鉤「實際上是不可能的」，並指中國擁有深厚的製造業基礎設施，且在數位和清潔能源技術領域進行龐大投資，「快速且具成本效益的能源轉型仍將嚴重依賴中國的供應鏈」。

這家享有盛譽的研調機構在名為《專題情報: 供應鏈中斷》的研究報告中表示，從原物料到終端產品，中國供應商不僅在消費品和電子產品領域佔據主導地位，更在太陽能面板、電池和 5G 基礎設施擁有舉足輕重的地位。儘管重建供應鏈需求迫切，但實際操作既複雜又昂貴，沒有一蹴可幾的解決之道。中國是全球製造業中心，掌控眾多全球供應鏈的命脈。

該報告深入探討企業如何提升供應鏈彈性的策略，包括將生產基地轉移到離家更近的區域、實現供應鏈多元化、推動網路數位化以及採用循環經濟模式。

報告中指出，簡單、無摩擦的供應鏈時代已一去不返。在疫後世界中，各大公司必須採取更為審慎的供應鏈策略，以確保在面臨未知風險時能予以應對，進行庫存便是為防範「斷鏈」而築起的安全屏障。

美中貿易戰持續升溫，為中國境內企業帶來日益增大的監管和聲譽風險。因此，越來越多公司開始考慮將生產基地轉移到地緣政治風險相對較低的國家。

儘管中國經濟持續成長並進行一系列變革，但一些原本吸引製造業進駐的原因如廉價勞力已不復存在。中國人口不斷減少，這也成為了脫鉤的主要目標。

GlobalData 專題分析師 Carolina Pinto 表示，供應鏈中斷愈發嚴重和頻繁，地緣政治分裂、氣候變遷跟人口結構變化加劇了供應鏈的脆弱性，貿易限制政策的實施則讓許多企業回流本國。她並認為，西方政府和中國政府都在為關鍵產業的回流提供大量補貼，但高昂生產成本和嚴重缺工讓西方公司的回流之路充滿挑戰。

針對與中國脫鉤的議題，GlobalData 則建議企業重新評估搬遷生產和尋找新供應商的最佳方案，以增強供應鏈的韌性。公司可根據目標國家的有形基礎設施、勞動力狀況以及現有工業環境等因素，選擇將供應鏈業務遷回本國、附近國家或是政治經濟聯盟國家。這樣一來，不僅可以降低運輸成本，還能避開貿易限制措施與高昂的勞動成本。