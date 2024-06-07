〈台股盤後〉台積電創高後拉回 指數小跌44點收21858點 周線翻紅

台股今 (7) 日 AI 概念股幾乎熄火，台積電創高後略作修正，金融與重電族群躍居盤面，扮演撐盤大軍，終場指數下挫 44.32 點，收在 21858.38 點，站穩所有均線，周線也由黑翻紅，成交值 4516 億元，較昨日略縮。