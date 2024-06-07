〈台股盤後〉台積電創高後拉回 指數小跌44點收21858點 周線翻紅
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 14:07
台股今 (7) 日 AI 概念股幾乎熄火，台積電創高後略作修正，金融與重電族群躍居盤面，扮演撐盤大軍，終場指數下挫 44.32 點，收在 21858.38 點，站穩所有均線，周線也由黑翻紅，成交值 4516 億元，較昨日略縮。
權值股今日走勢分歧，電子普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創高後拉回，下挫 1.68%，站穩所有均線上，聯發科 (2454-TW) 也下跌 1.16%，力守五日線，壓抑整體大盤走勢，鴻海 (2317-TW) 則持穩平盤。
金控族群相對撐盤，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 漲幅都超過 1%，中信金 (2891-TW) 也有近 1% 漲幅，傳產類股如台塑四寶、中鋼 (2002-TW) 都有 3% 內漲幅。
AI 概念股今日遭空襲，除了台積電領跌外，散熱族群成為空襲主要標的，兩大指標股奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 分別重挫 6%、8%，成交值更位居全台股第三、第六名。
資金轉向炒熱重電族群，華城 (1519-TW) 強漲 8%，中興電 (1513-TW) 也拉出長紅棒，更一度飆上漲停板，終場收漲 9%，其他如士電 (1503-TW)、亞力也各有不錯漲幅，族群走勢相當凌厲。
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