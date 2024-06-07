〈元大金股東會〉通過配發股利1.3元 台股創高為子公司獲利注入動能

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 12:59

元大金控 (2885-TW) 今 (7) 日舉辦 2024 年度股東常會，會中通過 2023 年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表等審查報告，去年盈餘每股配發現金股息 1.1 元、股票股利 0.2 元，合計配發 1.3 元股利，維持穩定股利政策。受惠台股指數屢創新高，挹注子公司獲利動能強勁。

去年金融市場劇烈波動，歐美等主要經濟體維持高利率環境抑制通膨，烏俄戰爭、以哈衝突未歇等地緣政治衝突影響，連帶使得終端需求不振、全球景氣趨緩，進而導致製造業景氣緊縮。

元大金表示，去年仍以審慎穩健的經營原則，適時調整與應對外部局勢，去年稅後純益達到 265.66 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.09 元，在 14 家上市金控中，經營績效穩居第 5 名。

元大金總經理翁健表示，今年以來台股表現亮眼，在 6 月 6 日指數盤中創下 21971 點歷史新高紀錄，然而，由於美國聯準會降息時程不斷調整，地緣政治情勢亦持續變化，市場仍存在諸多不確定因素，未來金融市場仍將面臨許多挑戰，但元大金仍將貫徹嚴謹的風控措施，因應外部變化把握市場機會，持續創造績效，在全體同仁努力下，元大金今年前 5 月自結稅後純益為 148.03 億元，每股稅後純益為 1.17 元。

元大金除致力守護股東與客戶資產並創造利潤外，也將環境永續、社會參與及公司治理 (ESG) 融入企業文化及營運策略中，身為「永續金融先行者聯盟」成員，更積極在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」等五大面向採取積極行動，同時和證基會共同擔任淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人，齊力推動及培養永續金融人才。