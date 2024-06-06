〈COMPUTEX〉生成式AI熱潮+重量級人物與會 參觀人數大幅年增近8成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-07 19:58

台北國際電腦展 COMPUTEX 2024 於今 (7) 日圓滿落幕，主辦單位之一的台北市電腦公會表示，受益於生成式 AI 話題的熱潮以及全球科技重量級人物的參與，參觀人數比去年大幅增加近 8 成。

電腦公會表示， COMPUTEX 2024 以「Connecting AI（AI 串聯、共創未來）」為主題，展示了包括 AI PC、AI 伺服器、邊緣 AI（Edge AI）、電動車、電競、WiFi 7、綠色科技等各類創新產品；在為期四天的展覽中，共吸引了來自 160 個國家與地區 8 萬 5179 名海內外專業人士參觀。

其中，前十大參觀者來源國家與地區為日本、美國、中國大陸、南韓、香港、新加坡、印度、越南、泰國、菲律賓，電腦公會表示，充分顯示出 AI 數位轉型已成為全球產業的重要議題。