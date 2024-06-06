光隆成衣出貨量大加溫 5月營收9.72億元月增62%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 17:06
戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 正值進入傳統出貨旺季，今 (7) 日光隆公布 5 月營收 9.72 億元，較上月大增 62.23%，年減 0.59%，累計 2024 年 1-5 月營收 30.82 億元，年減 7.9%；光隆指出，第二季將業績是呈逐月增加，有望超越去年同期，重返成長。
另外，光隆獲評為第 10 屆「公司治理評鑑」上櫃企業與中型市值排名前百分之五殊榮，爲光隆 4 度入選，將於 13 日接受金管會頒獎。
光隆 5 月營收 9.72 億元，月增 62.2%，其中成衣月增 1.28 倍，其次為羽絨原料月增 40.1%。
光隆已經股東會通過配息 3.6 元，配發率高達 92%，並締造連續 11 年殖利率在 5% 以上的新紀錄。
光隆 2024 年首季財報內容，營收 15.11 億元，年減 13.5%，毛利率 16.28%，季增 1.62 個百分點，年減 0.67 個百分點，稅後純益 1.49 億元，創歷史同期新高，季增約 8.93 倍，年增 55.89%，每股純益達 0.98 元。
光隆在第一季的淡季中，獲利改寫同期新高，主要在本業在淡季仍續保持獲利，另外在匯兌與處分轉投資股權的利益挹注。
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