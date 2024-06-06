光隆成衣出貨量大加溫 5月營收9.72億元月增62%

光隆已經股東會通過配息 3.6 元，配發率高達 92%，並締造連續 11 年殖利率在 5% 以上的新紀錄。

光隆在第一季的淡季中，獲利改寫同期新高，主要在本業在淡季仍續保持獲利，另外在匯兌與處分轉投資股權的利益挹注。