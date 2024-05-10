光隆首季獲利創同期新高 每股純益達0.98元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 16:10

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 公布最新財報，2024 年第一季稅後純益 1.49 億元，創歷史同期新高，季增約 8.93 倍，年增 55.89%，每股純益達 0.98 元，同時，光隆今 (10) 日公布 4 月營收 5.99 億元，月減 12.37%，年減 3.77%，要是成衣部門因客戶調整船期，致 4 月部份出貨順延至次月而有所減少。

光隆 2024 年 1-4 月 營收 21.1 億元，年減 10.9%。光隆對於第 2 季業績的看法，仍維持不變，在各事業部門全面回溫下，不止優於去年，年增率也將轉為正成長。

光隆 2024 年首季財報內容，營收 15.11 億元，年減 13.5%，毛利率 16.28%，季增 1.62 個百分點，年減 0.67 個百分點，稅後純益 1.49 億元，創歷史同期新高，季增約 8.93 倍，年增 55.89%，每股純益達 0.98 元。

光隆在第一 季的淡季中，獲利改寫同期新高，主要在本業在淡季仍續保持獲利，另外在匯兌與處分轉投資股權的利益挹注。