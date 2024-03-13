光隆去年EPS 3.93元擬配息3.6元 現金殖利率6.3%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 15:48

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (13) 日公布最新獲利資訊，2023 年全年稅後純益 5.78 億元，年減 37.1%，每股純益為 3.93 元，並經董事會決議，每股擬配息 3.6 元，配發率逾 9 成，若以今日收盤價計，現金殖利率約 6.3%。

光隆 2023 年第四季營收爲 13.09 億元，毛利率爲 14.7%，季下滑 3.5 個百分點，年減 3.3 個百分點，稅後純益 1405 萬元，年減 86.7%，每股純益爲 0.09 元。2023 年全年營收爲 77.08 億元，年減 25.2%，毛利率 17.9%，年增 0.8 個百分點，續創歷年新高，全年稅後純益爲 5.78 億元，年減 37.1 %，每股純益爲 3.93 元。

光隆已轉型為成衣事業，主要專注生產複雜且高門檻之戶外機能服飾及周邊產品，並與世界上最有前景的戶外服裝品牌如全球前十大戶外服的 Columbia、滑雪裝領導品牌 Burton、日本最大戶外服 Mont-Bell 等，建立合作夥伴關係，而成衣占營收比重首於 2022 年成功跨越過半，2023 年續提高並接近 6 成。

依國外調研機構估計，全球戶外成衣製造市場規模約有 78 億美元，光隆在全球市占約近 2 %，以市占率敏感度分析，每提升 1 個百分點，光隆成衣營收規模將有 4 成以上的成長，而光隆目前訂下的目標是將成衣營收比重提高至 70% ，以光隆設定的目標來看，等於未來要搶攻市占率至 3.5%，甚至到 4%。

對於今年的展望，光隆截至目前，成衣接單達成率已逾 55%，客戶下單動能正逐漸復甦，且第二季產能趨近滿載，另外羽絨原料及家紡兩部門的營收狀況也會比去年有所改善，光隆季度營收有望自第二季起重返成長，且下半年成長幅度將更為樂觀，有機會實現全年雙位數成長的目標。