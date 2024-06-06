〈航運指數〉SCFI衝21個月新高 四大長程線運價齊漲 海運Q3傳統旺季提前報到

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-07 16:23

上海航交所今 (7) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期續彈 140.1 點至 3184.87 點，續創 2022 年 8 月下旬以來新高，四大長程航線運價持續上漲，貨攬業者指出，海運第三季傳統旺季已提前整整一個月報到。

歐洲線本周運價較上一期反彈 209 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 3949 美元，續衝上 2022 年 9 月以來高點。

地中海線每 TEU 來到 4784 美元，續漲 64 美元。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價仍大漲 241 美元至 7447 美元，美西線每 FEU 報價 6209 美元，續漲 41 美元。

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 說明，前 4 個月跨太平洋東行 (TPEB) 出貨量年增 19.1%，但船公司運力持續減少，西岸減少 14%，東岸減少 11%，造成供不應求。