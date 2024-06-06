皇普今年台中及青埔兩大案完工推升業績 還要推四大案登場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 18:32

上市建商皇普建設 (2528-TW) 2024 年將有包括台中市北區「皇普莊園」、桃園市青埔特區「皇普園首之道」完工，在新青安政策帶動房市有感加溫，皇普建設也備妥庫存土地，持續增添未來業績動能，2024 年還要推出四大案。

皇普建設去年營收 18.5 億元、稅後純益 2.4 億元、每股純益為 0.64 元，股東會通過每股配發股息 0.5 元。皇普建設董事長蘇永平表示，皇普 2024 年將有兩筆建案完工、新推建案四筆 登場

蘇永平指出，台皇普建設在中市北區「皇普莊園」、桃園市青埔特區「皇普園首之道」兩案預計於今年下半年度取得使用執照，有望持續推升營業收入及獲利成長，逐步迎向入帳高峰。同時，皇普預售案與規劃中建案 在建土地共約 1.2 萬坪

皇普建設目前手頭建案，有桃園市蘆竹區「皇普 MOMA」、桃園機捷 A10 站「皇普 LaVie」及新北市鶯歌區「皇普國家新美院」、「桃園青埔重劃區 (住宅區)」預售案。

此外，皇普建設也規劃「新北市鶯歌區鶯歌案 II 期」、「桃園市桃園區中路案」、「桃園市中壢區中運案」、「桃園市蘆竹區大新案 II 期」、「桃園市桃園區富國案」、「新竹市北區竹港案」、「台中市敦和合建案」以及共同投資開發「桃園市楊梅案」、「苗栗縣頭份案」。