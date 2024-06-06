報導：紅海附近商船發生爆炸

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:20

據《路透》報導，英國安全公司 Ambrey 表示，一艘商船周四 (6 日) 報告稱，其在位於葉門港口城市摩卡 (Mokha) 以西約 19 海哩的紅海附近發生爆炸。

另外，英國海事貿易營運部 (UKMTO) 周四表示，已收到摩卡以南 27 海哩處發生事故的報告，當局正在進行調查。

Ambrey 在報告中表示，這艘船符合葉門胡塞武裝分子的目標特徵，他們幾個月來一直在該國沿海襲擊船隻。

Ambrey 說，這架飛機正在從歐洲飛往阿拉伯聯合大公國的途中，當時沒有發送自動識別系統訊號，它沒有提供其他細節。

目前尚不清楚 Ambrey 和 UKMTO 報告的兩起事件是否相同。

自去年 11 月以來，胡塞武裝多次對紅海、曼德海峽和亞丁灣重要航道上的船隻進行無人機和飛彈襲擊。

這迫使托運人將貨物改道至南部非洲周圍更長、更昂貴的航程，並引發了人們對以色列與哈馬斯戰爭可能蔓延並破壞中東穩定的擔憂。