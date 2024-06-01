2024日月光海洋日 串聯全臺與22家供應鏈夥伴 1600人守護美麗海岸線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-01 16:46

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 暨所屬子公司與日月光環保永續基金會，為響應 6 月 8 日聯合國世界海洋日，今 (1) 日上午於全臺 7 個地點，號召 22 家供應鏈夥伴，且邀請在地居民、非營利組織、環保團體等，共 1600 人聯合淨灘。總計共清除 2.8 噸垃圾 (可回收 1.6 噸、不可回收 1.2 噸)，每人盡一己之力，要還給地球與海洋生態一個乾淨的面貌。

日月光投控致力於推動永續發展，並積極對世界環境議題發揮正面影響力。在日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村帶領下，邀請日月光半導體高雄廠、中壢廠、矽品精密、環旭電子台灣子公司環鴻科技員工及眷屬共同參與，於台北石門風箏公園、桃園草漯沙丘大園潮音海觀景步道、台中松柏南堤、松柏港北堤沙灘、高雄旗津海灘及高雄西子灣、澎湖馬公市五德里沿海沙灘，共 7 個地點舉辦淨灘。

以台北場為例，響應的夥伴有關係企業宏璟建設、日月光潛水隊隊員和一般社會大眾等 150 人，並特別邀請供應商像是綠電夥伴富威電力、泓德能源，在有豐富生態地形的石門風箏公園沙灘進行淨灘活動，以實際的行動關懷臺灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

日月光環保永續基金會依循日月光投控「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」之四大永續發展指標，積極推動環保公益事業。日月光海洋日除邀請各單位、供應商及民眾共同參與之外，今年也持續辦理「日月光海域守護計畫」，並號召 70 多位民眾及企業員工參與潛水員培訓，為「日月光環保潛水隊」增添新血，並於每月進行淨海及淨灘活動，持續投入海洋保護，維護生物多樣性的發展。

日月光長期關注海洋環境保育議題，並發揮號召力與供應鏈夥伴齊心守護海岸環境。今年全臺響應淨灘活動供應商為：【台北場】泓德能源、富威電力；【中壢場】聯純科技；【南投場】荒野保護協會和觀石林景觀；【台中場】大瑞科技、大豐環保、健源科技、揚恩科技、嘉晟顧問管理；【高雄場】大豐環保、日澤國際、台灣默克、帆宣系統科技、迅束企業、香港商信可、賀立機械、詠翰工程、鴻霖航空貨運、ReFindLab；【澎湖場】天方能源、海洋途徑，以及高雄西子灣的高雄銀行，總計有 22 家供應商夥伴一同響應日月光海洋日，共同為海洋環境盡一份心力。

汪渡村表示，舉辦海洋日淨灘，最大的目的就是要發揮正向的社會公益能量，喚起民眾對海洋守護的意識，希望透過這活動整合供應商及其他團體的力量來實踐對海洋環境的重視。

日月光今年擴大舉行海洋日，總共有 7 個場次辦理這個活動，在同一時間、不同地點，一起進行淨灘。日月光在永續的議題上是從多方面著手，像是在減塑議題上，則是收集廢料後製造出實用、大家喜歡的用品，像是今天幫各位貴賓準備了萬用掛繩，從吊帶或是墊片，都是從廢塑料再回收產製。

除此之外，全臺各個場次的海洋日也各有特色，例如台北場邀請日月光環保潛水隊隊員共同參與淨灘；中壢場邀請桃園市政府環境保護局協辦，並由中壢區復華里、復興里、中原里、興華里共 4 里里民、草漯沙丘地質公園導覽團隊及北港海岸巡護隊，共同維護珍貴的沙丘景觀。