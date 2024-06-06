網銀國際推動人才培育 今年開放近50個實習名額

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-07 15:28

網銀國際積極推動人才培育及產學合作實習計畫，今年提供近 50 個實習名額，表現出色的實習生畢業後還可直接於集團內部留任銜接職場，希望鼓勵更多優秀人才扎根。

網銀國際表示，董事長蕭政豪向來視人才為最重要的資產，因此，從 2015 年起先針對寒暑假及學期間推出研發相關的短期實習，隨著報名踴躍，申請人數年年加增，自 2019 年起開始延長為一年制，並開放各部門申請延攬實習生，讓實習計畫能真正接軌企業需求。

網銀國際指出，去年就約有 70 間大專院校，多達 700 多位同學申請實習，錄取率僅約 5%；近五年的實習計畫已提供超過 150 個實習名額，平均每年約四成以上的留任率。

根據網銀國際觀察，相較於直接錄用的新鮮人，由實習生轉正的員工離職率顯著降低，顯見規劃完善良好的實習計畫，確實能同時解決青年失業率和產業缺工問題，創造雙贏。