除了AI熱潮 國泰證看好「雙息」驅動資金行情 台股有望續衝高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-07 11:12

2024 年即將進入下半場，回顧上半年，全球金融市場「欣欣向榮」，台股一度接近 22000 點，漲幅在全球主要股市中名列前茅，國泰證券今 (7) 日指出，預期下半年 AI 投資熱潮再延燒，若確定降息，外資再回補新興股市機率相對高，加上台股股息發放旺季，可望推動台股指數再創高。

在市場對歐美降息的預期偏多、經濟數據谷底回穩和 AI 伺服器供需熱度不減等因素助攻下，展望第三季，國泰證券預期 AI 投資熱潮將再延燒。

另一方面，隨著現金股息即將發放，市場也有望迎來新活水，而若下半年美國聯準會確定降息，外資再回補新興股市機率相對高，可望進而帶動台股指數再衝高。

國泰證券進一步觀察個別產業，AI 和雲端運算是推動國內外市場出口增長的重要動力，尤其隨著台積電 (2330-TW) 宣布持續擴大 CoWoS(晶片堆疊封裝技術) 產能至 2026 年，不僅帶動 AI 晶片大廠輝達的 GPU 產量大增，各大 PC 品牌廠也有望於下半年推出 AI 配套產品。

國泰證預期，今年 AI PC 的滲透率可達到 5-10%，使下半年整體出口表現「旺季更旺」。

展望國外金融市場，國泰證券對美國轉向樂觀，隨著美國通膨趨勢回降，增添聯準會於今年降息機率。

另外，美國三大雲巨頭 Microsoft、Google 和 Amazon 雲端運算部門最新財報皆重回高成長，有望進一步支撐投資人對美國市場的信心。