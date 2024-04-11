〈大立光法說〉第一季稅後純益61.11億元年增85.81% 每股純益45.79元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-11 14:22
光學元件類股股王大立光 (3008-TW) 今 (11) 日召開法說會，並公布 2024 年首季獲利資料，大立光 2024 年首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元，也是四年同期獲利新高。
大立光 2024 年第一季營收 113.13 億元，毛利率 49.17%，季減 3.71 個百分點，年減 0.67 個百分點，首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元。其中，第一季單季業外收益高達 34.69 億元，主要受惠新台幣貶值，業外匯兌收益貢獻。
大立光統計，以 2024 年 1-3 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-30%。
大立光股價 4 月 11 日收在 2315 元，較昨日下跌 65 元或 2.73%，成交量則放大到 907 張。
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