〈大立光法說〉第一季稅後純益61.11億元年增85.81% 每股純益45.79元

光學元件類股股王大立光 ( 3008-TW ) 今 (11) 日召開法說會，並公布 2024 年首季獲利資料，大立光 2024 年首季稅後純益 61.11 億元，年增 85.81%，季增 23.09%，每股純益爲 45.79 元，也是四年同期獲利新高。

大立光統計，以 2024 年 1-3 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-30%。