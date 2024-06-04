〈COMPUTEX〉長榮航攜手貿協參展 擴大爭取企業戶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-04 12:58

COMPUTEX 台北國際電腦展即日起至 6 月 7 日在南港展覽一館及二館隆重舉行，長榮航 (2618-TW) 也與外貿協會攜手參展，目標藉此與全球企業客戶深化合作關係。

長榮航總經理孫嘉明表示，COMPUTEX 2024 不僅是一場科技盛宴，也是長榮航空和外貿協會展示卓越服務和國際合作成果的重要平台，共同參加這次展覽將有助與全球企業客戶建立更緊密的聯繫，深化合作關係。

孫嘉明期待，藉此向世界展示長榮航空五星級的卓越服務，爭取到更多國際客戶合作的機會。

在展會期間，長榮航在外貿協會的貴賓休息室展示皇璽桂冠艙座椅，並布置模擬機窗讓參觀者感受機上服務氛圍，受邀貴賓可親身體驗皇璽桂冠艙的舒適度；此外，長榮航也準備官網購票折扣碼和精美小禮品送給逛展民眾。

長榮航空是台灣唯一獲得 SKYTRAX 認證的五星級航空公司，已建構綿密的越太平洋轉機航網，以及星空聯盟的成員航空公司支持，並提供全球的企業客戶訂製專屬服務。