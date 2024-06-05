輝達將進行股票拆分!為什麼科技巨頭都在分割股票？

鉅亨研報 2024-06-06 16:31

先前輝達宣佈 1 拆 10 的股票分割，將在 6 月 7 日收市後完成，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易。Nvidia 過去的分拆記錄，從 2000 年起總共執行了 5 次股票分割，最近一次就是 2021 年 7 月，換算 2000 年當時的 1 股相當於是目前的 48 股

股票分割就是指一間公司在總市值不變的情況下，將現有股票分割成很多股，例如 1 拆 4，所以原來持有 1 股股票，就會變成 4 股股票，額外多了 3 股，但是股票價格也要相對應除以 4，這樣才能維持總市值不變。

股票分割為金融市場帶來的明顯好處就是流動性提升，流動性提升對市場投資人的好處就是 1. 方便出場；2. 定股存股；3. 平衡投資組合

股價是 1000 美元，你想賣出要出價多少錢? 可能是 1050、1100，但是你只有 1 張所以難以抉擇，現在把 1 股分割成 4 股，每股股價就下滑至 250 美元，這時候你就可以分批出場，260 至 290 間隔 10 元各賣出 1 股，就比較不會有選擇障礙，分批出場也是市場交易常見比較有彈性的方式。

再來方便出場相對也是方便進場，假設你每個月財務規劃固定存股 300 美元，必須經過 4 個月湊足 1000 元才能買進 1 股股票，現在把 1 股分割成 4 股，每股股價就下滑至 250 美元，這時候你每個月都可以進場投資，因為股票分割造成股價下滑，不管是定期定額或者定期定股都比較容易執行。