輝達將進行股票拆分!為什麼科技巨頭都在分割股票？
鉅亨研報 2024-06-06 16:31
先前輝達宣佈 1 拆 10 的股票分割，將在 6 月 7 日收市後完成，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易。Nvidia 過去的分拆記錄，從 2000 年起總共執行了 5 次股票分割，最近一次就是 2021 年 7 月，換算 2000 年當時的 1 股相當於是目前的 48 股
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股票分割就是指一間公司在總市值不變的情況下，將現有股票分割成很多股，例如 1 拆 4，所以原來持有 1 股股票，就會變成 4 股股票，額外多了 3 股，但是股票價格也要相對應除以 4，這樣才能維持總市值不變。
股票分割為金融市場帶來的明顯好處就是流動性提升，流動性提升對市場投資人的好處就是 1. 方便出場；2. 定股存股；3. 平衡投資組合
股價是 1000 美元，你想賣出要出價多少錢? 可能是 1050、1100，但是你只有 1 張所以難以抉擇，現在把 1 股分割成 4 股，每股股價就下滑至 250 美元，這時候你就可以分批出場，260 至 290 間隔 10 元各賣出 1 股，就比較不會有選擇障礙，分批出場也是市場交易常見比較有彈性的方式。
再來方便出場相對也是方便進場，假設你每個月財務規劃固定存股 300 美元，必須經過 4 個月湊足 1000 元才能買進 1 股股票，現在把 1 股分割成 4 股，每股股價就下滑至 250 美元，這時候你每個月都可以進場投資，因為股票分割造成股價下滑，不管是定期定額或者定期定股都比較容易執行。
最後就是平衡投資組合，假設 ABC 三個股票你都很喜歡各買 1 股，但是 A 股票特別高價 1000 元，你會發現你的組合過度偏向 A 股票，這時候怎麼辦? 要嘛 B、C 股票加碼或者 A 股票減碼，但是加碼你未必有多餘資金，減碼也行不通因為已經是 1 股了 (不考慮零股)，如果 A 公司現在把 1 股分割成 4 股，每股股價就下滑至 250 美元，這時候你的組合就比較平衡，不過度偏向哪一隻股票。
(本文取自：股票分割是什麼? 揭秘科技巨頭分割股票的原因!)
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