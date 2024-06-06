台中銀攜手icash Pay 消費扣款最高享100%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-06 09:55

消費者支付習慣改變，電子支付已成為人們生活中不可或缺的一部分。台中銀行表示，為了提供客戶更多元且便利的支付方式，繼去年與全支付合作及推出台中銀行 Lolly Pay 服務後，今年再攜手愛金卡公司，合作推出 icash Pay 連結帳戶消費扣款服務，最高享 100% 回饋。

即日起，客戶透過「icash Pay」APP 連結「台中銀行帳戶」，便可直接到 icash Pay 配合的通路消費付款，而擁有眾多消費場域的 icash Pay，也早已融入一般民眾的日常生活中，除了可用於 7-ELEVEN 消費外，更涵蓋了生活服務、餐飲、交通、線上購物、繳費稅及保險等場域。

台中銀行表示，為歡慶此服務上線，特於 6 月 1 日起至今年 12 月 31 日止，舉辦「icash Pay 連結帳戶消費優惠活動」，客戶透過 icash Pay 連結台中銀行帳戶，並使用該帳戶直扣消費單筆滿新台幣 100 元以上，即可獲得 100 點 OPENPOINT 點數回饋，名額限量 5000 名 (每名限回饋 1 次)。