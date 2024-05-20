台中銀Q1淨收益成長靚 新總部台中之鑽拚2026年中完工

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 19:32

台中銀 (2812-TW) 今 (20) 日召開線上法人說明會，並公布第一季財報，獲利成長動能主要來自淨收益亮麗表現，此外，呆帳費用、營業費用皆呈下滑；法人關注，耗資上百億元的新總部「台中之鑽」興建進度，主管表示，若不涉及主體結構的裝潢，預計 6 月底完成，後續裝潢力拚 2026 年 6 月底前全數完工啟用。

台中銀行副總經理鄭榮國於法說會簡報時表示，2024 年第一季合併淨收益 46.77 億元，季增 2.8%、年增 12.73%，稅後純益 20.89 億元，季增 9.08%、年增 41.84%，每股純益 (EPS)0.4 元，創 13 年以來新高。

台中銀首季淨收益增長，其中財富管理業務收入達 6.59 億元，季增 12.27%、年增 49.43%，觀察各項商品收入表現，保險手收占比逾半，達 3.45 億元，年增約 48%，其次為基金手收 1.76 億元，年增幅近 7 成。

台中銀首季換匯操作 (SWAP) 收益約 5000 多萬元，與去年同期相當。

台中銀第一季逾期放款比率降至 0.13%，創近 10 年來最佳，備抵呆帳餘額為 69.78 億元，較前一季減少 3.03 億元，備呆覆蓋率為 931.79%，下降 3.54 個百分點。資產報酬率 (ROA)0.96%、淨值報酬率 (ROE)10.76%。

台中銀首季總存放利差 1.78%，低於去年同期 1.89%；首季淨利差 (NIM) 降至 1.36%，低於去年同期 1.44%，主因孳息資產平均利率年增 0.25 個百分點，付息負債額平均利率年增 0.33 個百分點。

法人關注新總部「台中之鑽」何時完工？對此，鄭榮國回應，工程於 2019 年 4 月開始興建，現在已來到尾聲、工程進度近 90%，並已發包給室內裝修設計公司，該公司預計 6 月底會提出完整的預算書圖。