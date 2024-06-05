加拿大央行如期降息1碼 暗示還會進一步降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 22:10

加拿大央行 (Bank of Canada, BoC) 周三 (5 日) 宣布降息 1 碼 (25 個基點)，將基準隔夜利率下調至 4.5%，符合經濟學家普遍預期，成為七大工業國集團 (G7) 第一個啟動寬鬆貨幣政策周期的央行。經濟學家普遍預估，加拿大央行將於 7 月再次降息。

加拿大央行官員表示，他們對通膨朝 2% 目標邁進更有信心，而且如果進展持續下去，預料進一步降息是合理的。該行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 在事先準備好的講稿中表示：「有進一步且更持續的證據顯示通膨正在緩解，貨幣政策就不再需要這麼嚴格。」

加拿大央行仍表示，寬鬆路徑取決於持續的通膨進展，通膨進展「並非一帆風順」。官員指出，全球緊張局勢、房價上漲比預期快，以及相對於生產力的高薪成長，都是經濟前景面臨的潛在風險。

馬克林說：「我們不希望貨幣政策過於嚴格，超出讓通膨回到目標水準所需的程度。但如果我們太快降低政策利率，我們可能會危及我們取得的進展。」

儘管如此，加拿大央行自 2020 年以來首次降息表明，官員們越來越有信心，正在接近宣布戰勝通貨膨脹。在 2022 年中觸頂後，加拿大通膨率年增速已降至 2.7% 的。這讓決策者在經歷了央行史上最激進的升息周期後，能夠開始實現利率正常化。

加拿大第一季國內生產毛額 (GDP) 成長 1.7%，低於先前預期。馬克林在貨幣政策會後記者會上表示，最近幾消費成長有所加強，未來會聚焦成長軌跡，目前看起來經濟是會軟著陸。

從現在到 7 月利率決定之前，還有兩份通膨、就業和零售數據報告，以及 4 月 GDP) 。加拿大央行官員表示將繼續留意經濟中的需求和供給、通膨預期、薪資成長和企業定價行為。

市場分析指出，通膨和產能過剩的緩解促使加拿大央行降息，另外隨著抵押貸款利率的重新調整，預料消費成長減弱的預期也影響這一決定。不過較低的利率有可能延緩通膨降溫速度，甚至重新加速通膨升溫。

專家看法

Desjardins Securities 董事總經理 Royce Mendes 在一份給投資者的報告中表示：「官員們沒有坐等衰退的到來而是先發制人，引導經濟實現軟著陸。由於挑戰即將到來，而貨幣政策的作用只是滯後的，今天降息 1 碼符合風險管理方法。

阿爾伯塔中央銀行 (Alberta Central) 首席經濟學家 Charles St-Arnaud 在一封電子郵件中表示，加拿大央行的措辭表明，只要通膨繼續溫和，並與目標保持一致，就有可能進一步降息。儘管措辭仍然謹慎，但並不排除央行在 7 月份再次降息的可能性，但前提是通膨狀況。