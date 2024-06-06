美國新交易所要來了？WSJ：華爾街巨頭正在籌建「德州證券交易所」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-06 08:24

由貝萊德（ BlackRock）、Citadel Securities 等華爾街巨頭支持的一個集團，計劃成立一家新的全國性證券交易所，目標是規避紐約證券交易所和那斯達克交易所的繁重監管。

據《華爾街日報》周二（4 日）報導，德州證券交易所（The Texas Stock Exchange，TXSE）執行長 James Lee 表示，這家交易所已從個人和大型投資公司手中籌集約 1.2 億美元的資金，計劃今年稍後向美國證券交易委員會（SEC）提交註冊文件。

Lee 的目標是 2025 年開始撮合交易，2026 年舉行首次企業上市掛牌。

他說，TXSE 將完全採電子化交易，也計劃在達拉斯成立實體交易所。TXSE 也希望能夠吸引指數型基金（ETF）掛牌。

TXSE 成立，正值投資人對那斯達克交易所和紐約證交所日益不滿，包括法遵成本和新增規定不斷增加，例如那斯達克交易所對上市企業的董事會成員多元性設定新目標。TXSE 的資助者承諾，會對企業執行長更加友善。

另一個原因，則是美國企業的版圖變化。數十家企業為了更寬鬆的監管和納稅規定，把總部遷往德州。德州現在擁有的財星 500 強企業，與紐約一樣多，並列第二，包括埃克森美孚、AT&T、美國航空等公司。高盛的達拉斯園區去年動工，號稱可容納 5,000 多名員工。