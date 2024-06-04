〈COMPUTEX〉蘇姿丰：廣達是AMD很棒的合作夥伴 MI300將為彼此帶來成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-04 19:32

AMD(AMD-US) 執行長蘇姿丰今 (4) 日出席 COMPUTEX，親臨廣達 (2382-TW) 旗下雲達攤位，蘇姿丰於致詞時指出，廣達一直是 AMD 很棒且大力支持的合作夥伴，且下一代的 MI300 人工智慧伺服器將會是彼此共同成長的大好機會。

蘇姿丰提到，2016 至 2017 年時與雲達攜手推出 EPYC，接著在每一代產品的合作，都使得雙方的關係更為緊密，因此接下來的 MI300 伺服器也有望為彼此帶來大幅度成長的機會。

雲達總經理楊麒令也笑說，AMD 持續推出好產品，近幾年雲達也走得相當快，積極跟上腳步，與 AMD 一同成長。

雲達在 COMPUTEX 展出採用 AMD EPYC™ 9004 系列的 QuantaGrid 伺服器。AMD EPYC™ 9004 處理器有最高 128 個核心，具備高速記憶體和大容量。展示的產品包括性能取向的 QuantaGrid D74A-7U、高度彈性的 QuantaGrid D44N-1U，以及高成本效益的 QuantaGrid S44NL-1U。