〈COMPUTEX〉黃仁勳直呼：廣達是最好的夥伴 併肩拓展市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-04 16:45

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (4) 日到 COMPUTEX 與供應鏈夥伴會面，第一站就來到廣達 (2382-TW) 旗下雲達的攤位。黃仁勳直呼，廣達是最好的夥伴，雲達也是合作 20 年的親密夥伴，很興奮能夠持續與雲達合作，攜手拓展市場。

黃仁勳表示，與雲達合作多年，一同打造許多產品，包括筆電、企業級伺服器、車子、機器人等。此次與雲達的合作，將推出全新的產品，帶來新的革命。黃仁勳指出，將打造數位人工智慧 (digital human intelligence)，更是史上第一次。

廣達董事長林百里也表示，2004 年到 MIT 人工智慧實驗室時，就發覺 AI 商機無限，並在 2016 年做了第一個 GPU 伺服器。因此廣達在 AI 相關的布局已經長達 20 年，積極研發並開發相關 AI 應用，林百里直呼，因為 AI 太好玩了，要延後退休時程，想持續擴大應用市場。

廣達董事長林百里、副董事長梁次震，以及雲達總經理楊麒令 3 人也熱烈迎接黃仁勳，同時也精心準備金龍琉璃藝品以及桌球拍作為小禮物。楊麒令提到，黃仁勳從小愛打桌球，因此準備桌球拍作為禮物，桌球拍是用台灣檜木製成，聞起來很香，黃仁勳更笑說「這是第一次我們一起做的東西很香」。