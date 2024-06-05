〈經長立院備詢〉郭智輝自訂KPI 穩固AI關鍵地位 拚IC設計業登全球前 2

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-05 14:52

經濟部長郭智輝今（5）日上午首度赴立法院經濟委員進行業務報告及備質詢，揭曉其對台灣經濟發展的藍圖及施政重點，他報告內容強調要穩固全球供應鏈關鍵地位，投入先進晶片及系統的研發與創新，並定下目標值：讓我國 IC 設計業者在 5 年之內，躋身全球前二名。

在 10 頁簡報內容裡，郭智輝首先介紹國際經濟情勢，聚焦台灣在半導體和資通訊產業的優勢，全球 AI 浪潮 2028 年前複合成長率達 56%，台灣有最好基礎在 AI 時代扮演關鍵角色，經濟部將推動半導體等產業的發展，穩固全球供應鏈關鍵地位，並點名國內 IC 設計廠商，要投入先進晶片及系統的研發與創新，具體目標是，讓台灣 IC 設計業者在五年之內，躋身全球前二名，今年預計促成廠商投資達 55 億元以上。

推動半導體材料及設備自主，是經濟部另一設定目標的重點政策。增加國產設備產值，提升設備自主化，補助業者開發半導體關鍵材料，目標是 2025 年完成 8 項材料開發並導入供應鏈，增加產值達 20 億元。此外，也要推動國產 5G、6G 技術，5G 開放網路業者打入美國市場等。

郭智輝還說，產業智慧化、優質精密的晶片不可或缺，這是台灣的機會也是成果，目前 9 成以上的高階晶片集中在台灣生產，先進製程領先全球，製造出與新興科技結合的晶片，會是各國開發新興科技不可或缺的夥伴。

在產業政策方面，為鼓勵產業數位、淨零雙軸升級，轉型為多元創新的運用，經濟部今年積極修法，除保留智慧機械、5G 及資安設備或服務投資抵減，還將擴大範圍購買節能減碳，AI 應用與 IC 設計軟體等工具，列入投資抵減的項目，朝 2050 淨零排放目標邁進。