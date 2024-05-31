侵權爭議今開庭 大立光二度急發聲明提出澄清

大立光指出，於此同時，卻不僅屢有媒體爆料、抹黑、散播不實內容，甚有不明人士多次以黑函威脅攻訐本公司代表人，顯有恐嚇取財之目的。事實上，大立光向來秉持誠意解決爭議，雙方去年於同意資訊保密前提下，大立光也對原廠開誠布公，提供詳細資訊供原廠代表人 Olaf Munkelt 參酌。詎料原廠仍捨正道而不行，利用媒體攻擊大立光甚至地檢署，如今更公然向法院施壓，意圖干擾司法公正審理。



大立光表示，大立光向來循正當途徑解決爭議，然過程中大立光不斷受到恐嚇騷擾，如 2023 年 3 月本公司代表人收到不明人士的恐嚇郵件，信中載明「以其人之道. 還治其人之身」等惡意威脅；翌日就收到德國原廠代理人存證信函，暗示有「關鍵證人」向其提供本公司內部資訊；另檢調於 2023 年 8 月至本公司調查後不久，更有自稱為本事件「證人」之不明人士，持嚴重誤導及虛妄不實內容，大肆渲染。對此，本公司已採取法律行動，捍衛公司及股東權益。



大立光指出，爭議偵查期間，地檢署安排兩造於法院進行調解，卻在頗有進展之際，德國原廠片面表示「拒絕續行調解」，方致調解被迫終止。有媒體報導大立光拒不和解，並非實情。甚至，公司代表人等又馬上收到恐嚇信件，指名恫嚇：「林恩平還在躲？要躲到何時？」；而後更第三度寄發郵件恐嚇本公司人員人身安全，可見有心人士欲聯合圍堵、逼迫大立光就範之意圖顯露無遺。加諸近日又陸續出現蓄意詆毀本公司之不實報導，其行文筆法與敘事風格與去年（2023 年）8 月刊登的不實報導極為相似，彼此恐有關聯。針對所涉及不法恐嚇、洩密、不實爆料或其幕後指使者，經本公司初步掌握必當向檢調單位提出告發。



大立光指出，此一事件因涉及大立光及德國原廠高度機密的營業秘密，大立光聲請就機密資料限制不公開，合於刑事訴訟法及營業秘密法規定，地檢署 5 月 22 日新聞稿已提出說明。大立光重申對地檢署就本公司代表人為不起訴處分的高度尊重。另就大立光及員工遭起訴部分，大立光將秉持向來正派經營理念，全力協助司法機關還原真相，捍衛大立光及員工權益，更維護股東權益。