大立光3月營收34.51億元年月雙增 Q1營收年增23%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-05 09:30

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2024 年 3 月營收爲 34.51 億元，月增 1.89%，年增 4.31%；累計 2024 年首季營收 113.13 億元，季減 36.74%，年增 23.83%。

大立光 3 月營收的回升，主要是工作天數的回升，出貨量增加。

大立光統計，以 2024 年 23 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-30%。

大立光在 2024 年上半年的需求淡季中，仍持續開發內對焦的高階潛望式手機鏡頭，也包括在模造玻璃開發應用於手機鏡頭。

大立光 將於 4 月 11 日召開線上第季法人說明會，除公布第一季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人更關注包括毛利率及產能利用率能否回升、新廠進度及與 AI 相關新布局等重點，而高階的潛望式是否向蘋果下放各階手機下放及非蘋陣營滲透也是重點。