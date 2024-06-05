慧洋-KY 5月自結獲利年增逾4成 EPS 0.71元

慧洋表示，目前散裝市場運價維持在高檔主要是因，疫情期間造船廠訂單集中在貨櫃等大型船舶，造成近年散裝新造船交船量偏低，其次，全球區域衝突接連而起，迫使船舶繞道增加週轉天數，最後是環保法規上路，老舊船舶面臨降速或淘汰等問題，造成市場需求與新運力無法順利銜接，進一步推升散裝運價。