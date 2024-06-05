慧洋-KY 5月自結獲利年增逾4成 EPS 0.71元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-05 15:42
散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 5 月合併營收 18.96 億元，年增 15.05%，並同步公告自結獲利，單月營業利益 7.17 億元，稅前盈餘 5.29 億元，分別年增 49.96%、44.98%，每股盈餘 (EPS) 為 0.71 元。
累計前 5 月，慧洋合併營收 83.92 億元，年增 23.62%，營業利益 28.26 億元，年增 128.16%，稅前盈餘為 25.98 億元，年增 402.72%，每股盈餘 3.48 元。
慧洋表示，目前散裝市場運價維持在高檔主要是因，疫情期間造船廠訂單集中在貨櫃等大型船舶，造成近年散裝新造船交船量偏低，其次，全球區域衝突接連而起，迫使船舶繞道增加週轉天數，最後是環保法規上路，老舊船舶面臨降速或淘汰等問題，造成市場需求與新運力無法順利銜接，進一步推升散裝運價。
慧洋船隊大多簽訂指數連結型合約，並適時以期貨價鎖定固定租金以降低市場波動風險，慧洋指出，5 月中小型船舶運價指數雖較上月微幅回檔，營業利益率仍高達 38%，創今年新高。
慧洋今年 4 艘船舶已全數交付完畢，5 月也將處分 1 艘老舊船舶，下一波交船期預計落在 2026 年；截至 5 月底，慧洋旗下船隊總數共 135 艘，平均船齡 8 年，未來將持續汰舊換新。
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