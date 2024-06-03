裕民股東會上徐國安首談散裝展望 徐旭東：不可能對兒子打100分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-03 11:08

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (3) 日召開股東常會，為遠東集團第一個登場的股東會，董事長徐旭東首度點名副董事長徐國安為股東說明裕民展望，徐國安說，裕民長期要達到 100 艘船隊規模，要不斷汰舊換新；徐旭東對獨子徐國安過去一年的努力採嚴父態度，表示「不可能打 100 分」，言語是滿滿期待。

徐國安說，在通膨的影響下，造新船的價格短期內應該不會下降，但裕民仍會持續汰舊換新並擴大船隊編制，在合適的時機購入更多船舶，長期達成 100 艘船目標。

徐旭東表示，看到徐國安的表現很努力，但還要加強，「不可能打 100 分」，現在面臨到比較大的問題是業界人才不足，要加強訓練。

對於影響散裝市況劇烈的中國，徐旭東認為，目前中國經濟處在很有趣的情況，要拚成長，但全球需求並不見得這麼好，「生產的東西不見得可以賣掉」。