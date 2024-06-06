〈楊金龍立院備詢〉房價漲到天花板？確實居高不下 但房價指數年增率逐漸向下
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 11:50
中央銀行總裁楊金龍今 (6) 日在立院備詢時直指，國內房價確實居高不下，但過往的選擇性信用管制有效，這一次房市交投熱絡，「並沒有很特殊」，新青安政策主要是要照顧沒有房的年輕人；至於被立委問及房價到天花板了嗎？楊金龍回應，不敢隨便預測。
新青安政策帶動房市新一波強勁需求，並引發各界討論，市場關注第二季央行是否祭出選擇性信用管制來打炒房，楊金龍認為，新青安立意是健全房市的其中一個政策，是要用來照顧沒有房的年輕人，「如果因此造成市場氛圍本來要下去變成上來，就是做一個檢討」。
楊金龍也提到，央行有例行性與銀行喝咖啡，聽聽其意見並與央行互相討論，「這一次的情況並沒有很特殊」。
楊金龍強調，央行主要關心的方向是房地產會不會泡沫，進而衝擊金融穩定，至於房價，則不敢隨便揣測或預測，目前看到的是，去年下半年起房價指數年增率有逐漸下來。
央行將於第二季理監事會議會討論國內房市相關議題，楊金龍不諱言，銀行法 72-2 條的房貸加土建融授信占比、不動產放款占總體放款的比率均居高，惟提醒外界，利率政策主要不是用來對付房價，而是要來對付通膨。
日前六都公布 5 月建物買賣移轉棟數，合計交易量達 26833 棟，創 2022 年 1 月以來單月最高紀錄，其中高雄市 5194 棟更創下歷史新高，房仲業者認為，出口表現持續暢旺，內需動能穩健成長，加上台股走揚、通膨預期仍在，自住、長期置產等剛性需求穩健，房市交易欲小不易。
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