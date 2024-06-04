降息前夕鎖定投等債ETF 中信2檔月配息債券ETF配息揭曉

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-04 20:17

中國信託投信表示，2 檔債券 ETF 現金收益分配公布日為 6 月 17 日，收益分配發放日為 7 月 15 日。想要參與配息的投資人，最晚須於 6 月 18 日前申購，把握進場機會。

中國信託投信自 2019 年 1 月推出 00772B、00773B，2020 年 2 月調整配息頻率為月配息，成為全台月配型債券 ETF 始祖，至今已連續 51 個月配息，且為合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人，2 檔債券 ETF 自 7 月 11 日開始實施收益平準金機制，將可達到配息更穩定的效果。

中信高評級公司債經理人游忠憲表示，美國今年第一季國內生產毛額（GDP）年增率 1.3%，低於前值的 1.6%，顯示今年經濟成長動能放緩，而近期在通膨數據變化牽動下，市場逐步調整對降息時點的預期，進而影響債市波動，且以 FedWatch 工具降息預期來看，截至 5 月 31 日，美國聯準會 9 月將進行首次降息機率仍有 50.7%。

游忠憲說，自 2022 年全球債市受到聯準會快速升息影響，投資等級債的收益率相較過往已明顯攀升，位於 2008 年以來相對高檔，相對具有吸引力，且利差仍較溫和，因此短期可趁殖利率位於高檔期間分批布局投資等級債，息收表現可期。