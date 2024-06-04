降息前夕鎖定投等債ETF 中信2檔月配息債券ETF配息揭曉
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-04 20:17
擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債 ETF－中信高評級公司債 (00772B-TW) 及同為月配息的中信優先金融債 (00773B-TW) 已公告第一階段分配評價結果，每單位預估配息 0.137 元、 0.139 元，依據 4 日收盤價計算，年化配息率分別為 4.62%、4.47%。
中國信託投信表示，2 檔債券 ETF 現金收益分配公布日為 6 月 17 日，收益分配發放日為 7 月 15 日。想要參與配息的投資人，最晚須於 6 月 18 日前申購，把握進場機會。
中國信託投信自 2019 年 1 月推出 00772B、00773B，2020 年 2 月調整配息頻率為月配息，成為全台月配型債券 ETF 始祖，至今已連續 51 個月配息，且為合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人，2 檔債券 ETF 自 7 月 11 日開始實施收益平準金機制，將可達到配息更穩定的效果。
中信高評級公司債經理人游忠憲表示，美國今年第一季國內生產毛額（GDP）年增率 1.3%，低於前值的 1.6%，顯示今年經濟成長動能放緩，而近期在通膨數據變化牽動下，市場逐步調整對降息時點的預期，進而影響債市波動，且以 FedWatch 工具降息預期來看，截至 5 月 31 日，美國聯準會 9 月將進行首次降息機率仍有 50.7%。
游忠憲說，自 2022 年全球債市受到聯準會快速升息影響，投資等級債的收益率相較過往已明顯攀升，位於 2008 年以來相對高檔，相對具有吸引力，且利差仍較溫和，因此短期可趁殖利率位於高檔期間分批布局投資等級債，息收表現可期。
整體來看，在消費動能趨緩增添經濟不確定性之下，以及整體通膨壓力仍在，布局債市除了殖利率高低外，亦要著重品質。游忠憲建議，投資人可將部分資金配置在違約率較低、擁有較高的評級的投資等級債券 ETF，像是 00772B、00773B，還可搭配長天期美國公債 ETF，如中信美國公債 20 年 (00795B-TW)，當未來啟動降息時，長天期債券將相對敏感，有望增加未來資本利得的收入。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇