準經長郭智輝指核能是「乾淨能源」 經濟部澄清：非核家園目標不變

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-16 14:23

針對準經濟部長郭智輝拜會立委時對能源議題的討論，經濟部今（16） 日發佈新聞稿說明，郭智輝係依國際標準說明核電的確不是綠能，而是乾淨能源。至於國內許多大廠，包括台積電、鴻海等大型企業所加入的 RE100 綠電，並不包括核能。經濟部強調，政府對於非核家園的目標不變、發展綠電的努力不變。

郭智輝昨 (15) 日拜會立法院院經濟委員會，國民黨立委詢問關於能源政策議題，並提到核能是否屬於綠電，郭智輝回應核能是「乾淨的能源」。針對 2025 非核家園政策再生能源配比目標已跳票，賴政府是否堅持非核家園，因涉及跨部會討論，非經濟部單方面能決定。

經濟部表示，政府對於非核家園的目標不變、發展綠電的努力不變。目前環境基本法第 23 條中明定，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，因此政府邁向非核家園的政策沒有改變。同時考量國內供應鏈對於綠電的需求，將於 2030 年時達到首波高峰，不管是需要初步達到 RE30（綠電三成）的目標，或是高階製程需完全使用綠電，都有急迫需求，所以經濟部也將綠電視為產業出口的必要生產要素之一。

至於國內有若干倡議，對於現有核電廠是否繼續使用有不同看法，經濟部仍要指出，國內對於核電廠的使用期限、何時除役等步驟，都是寫在法律中的規範，作為行政機關，經濟部的態度就是依法行政，至於國會對於修法的後續不同討論，經濟部表示尊重。