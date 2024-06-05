〈AI大進擊〉童子賢：AI爆炸成長耗電能 可能明年就要重估電力需求

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-05 12:23

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會於昨 (4) 日共同舉辦「2024 玉山安侯論壇：Future First – 透視 AI 風險 掌握贏家策略前進數位新價值」，邀請玉山科技協會理事長童子賢、數位發展部部長黃彥男、台大電機工程學系名譽教授陳良基等與企業先進齊聚一堂，共同探討 AI 應用的風險與商機，童子賢於致詞前受訪表示，AI 產業的發展前提是要穩定供電，在目前 AI 爆炸性跳升下，估計明年可能就要重新評估電力需求。

童子賢於受訪時表示，AI 的成長是穩定供電是關鍵，儘管他選擇相信政府目前電力充足，但也擔憂以 AI 目前爆炸性成長的跳升，勢必增加電力需求，可能明年就要重新評估電力。而在節能減碳的趨勢下，要如何大量發電，在環保要求下又得同時減少碳排，是政府相關部會及有關單位需要思考的議題。

童子賢於致詞中表示，「得 AI 得天下」台灣很幸運，從以往的電腦、到智慧手機，以及這波 AI 浪潮，不論晶片到零組件，台灣的業者都一直處於核心地位，這是台灣產業的機會。

童子賢指出 AI 應用已進展到生成式 AI、深偽 AI，對於許多產業造成從未有的挑戰與影響，需要公司治理面重新檢討，比如保險公司若使用 AI 來評估新保單，是否可以就大數據或以往病史來判斷甚至拒保，由 AI 計算出的風險係數是否可採信值得存疑。他在幾年前即呼籲政府相關部會應提早因應，並對 AI 制訂相關法規來規範，以防患於未然並正視可能的風險，如今歐盟已率先通過 AI Act，台灣也應加緊趕上。

KPMG 安候建業主席陳俊光表示，隨著數位科技的快速發展，特別是 AI 技術的蓬勃興起，企業正迎來一場前所未有的科技革命。根據《2023 KPMG 台灣 CEO 前瞻大調查》顯示，全球有 7 成 CEO 將生成式 AI 視為未來 3 年首要投資領域，預估產值將邁向新高峰。

然而，企業在從初期規劃到具體應用場景的實踐過程中，必須有完善的策略與執行計劃，才能真正發揮 AI 的效益。隨著 AI 技術的迅速發展，潛在的風險和挑戰也日益突顯，如何有效地治理這些風險，已成為各界關注的焦點。KPMG 將持續提供專業建議和解決方案，幫助企業在這場科技革命中穩步前進，充分利用 AI 提升競爭力和創新能力。

黃彥男指出，AI 在產業發展中扮演著至關重要的角色，並且是推動國內數位經濟發展的關鍵因素。未來，數位發展部將致力於建構「數位經濟高速公路」，積極推動 AI 技術的應用，並在數位經濟和數位韌性方面持續努力。同時，部門將持續關注數位新創產業，提供獎勵與輔導資源，為國家奠定堅實的產業基礎。

黃彥男提到，數位經濟時代的發展帶來了無限機遇，但也伴隨著風險和挑戰。唯有重視 AI 帶來的資安問題和信任問題，才能為國家創造穩健的發展基礎。

陳良基表示，AI 已為這個世代的新霸主，隨著生成式 AI 的強力開發，全球高階晶片供不應求，半導體產值也隨之加速前進，如日前台積電預估，2030 年半導體業產值將達 1 兆美元，並多元應用至各場域，使全球 GDP 推升達 145 兆美元。近年來，許多大型科技廠商紛紛投入自研晶片以增加競爭力，如 Microsoft、Google、AWS、Meta 等，此舉除了可以滿足企業對運算能力的需求，也能在富有龐大潛力的晶元市場率先佔穩一席之地。