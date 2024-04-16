〈新內閣人事〉郭智輝出任經長 掌握全球供應鏈重組商機 新東向策略受矚
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-16 12:51
崇越 (5434-TW) 集團董事長郭智輝即將出任經濟部部長一職，成為少數商界轉政界核心人物，外界看好，郭智輝在半導體業界深耕數十年，也熟悉光電綠能與生技產業，更組織台灣新東向聯盟並擔任理事長，未來他上任後，可望運用過往經驗，帶領成員與台灣企業掌握全球供應鏈重組的商機。
新東向聯盟在 2022 年底成立，第一屆理事長為郭智輝，聯盟成立宗旨即是希望依各產業建立台灣供應鏈，組成台灣艦隊布局海外，聯盟成員也都大有來頭，包括帆宣 (6196-TW) 董事長高新明、花旗銀行獨立董事陳春山、安侯建業聯合會計師事務所執行長吳麟等，三位都是聯盟副理事長。
另外，聯盟成員除了金融、科技外，也具備法律、能源、AI 等產業人才，同時也有新創公司加入，期望滿足各產業所需，同時也串聯企業、台灣學界與歐美學界，要培養台灣新東向的人才。
外界看好，由於美中關係緊張、地緣政治情勢複雜化等，牽動全球供應鏈版圖變動，台灣廠商現階段也積極前往海外擴產，面臨眾多挑戰與機會，郭智輝過去在供應鏈深耕數十年，可運用過去組織供應鏈的經驗，將台灣科園園區的概念延伸至其他國家，推動國土延伸，強化國家競爭力。
郭智輝為臺北大學企業管理碩士與博士，也回饋母校任教於臺北大學客座講座教授，曾榮獲多個獎項，包括第 9 屆國家卓越成就獎、第 19 屆國家十大傑出經理人總經理獎與 2017 年安永企業家獎年度大獎。
崇越股價今日在消息公布後，買盤湧現、拉升股價一度飆漲 7%，最高達 265.5 元，創下近 24 年來新高，成交量更爆出 8800 多張，為近期新高。
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