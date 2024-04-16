〈新內閣人事〉郭智輝出任經長 掌握全球供應鏈重組商機 新東向策略受矚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-16 12:51

新東向聯盟在 2022 年底成立，第一屆理事長為郭智輝，聯盟成立宗旨即是希望依各產業建立台灣供應鏈，組成台灣艦隊布局海外，聯盟成員也都大有來頭，包括帆宣 (6196-TW) 董事長高新明、花旗銀行獨立董事陳春山、安侯建業聯合會計師事務所執行長吳麟等，三位都是聯盟副理事長。

另外，聯盟成員除了金融、科技外，也具備法律、能源、AI 等產業人才，同時也有新創公司加入，期望滿足各產業所需，同時也串聯企業、台灣學界與歐美學界，要培養台灣新東向的人才。

外界看好，由於美中關係緊張、地緣政治情勢複雜化等，牽動全球供應鏈版圖變動，台灣廠商現階段也積極前往海外擴產，面臨眾多挑戰與機會，郭智輝過去在供應鏈深耕數十年，可運用過去組織供應鏈的經驗，將台灣科園園區的概念延伸至其他國家，推動國土延伸，強化國家競爭力。

郭智輝為臺北大學企業管理碩士與博士，也回饋母校任教於臺北大學客座講座教授，曾榮獲多個獎項，包括第 9 屆國家卓越成就獎、第 19 屆國家十大傑出經理人總經理獎與 2017 年安永企業家獎年度大獎。